“Thiago Almada ad un passo dal Napoli Grande colpo di Giuntoli” | l’anteprima

Radio Kiss Kiss Napoli lancia l'anteprima: "Thiago Almada ad un passo dal Napoli. Grande colpo di Giuntoli" È sempre calciomercato, anche quando parecchio all'apertura della finestra estiva. Valter De Maggio, nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss, fa un annuncio importante sul mercato del sodalizio campano. Il giornalista sorprende tutti e dichiara: "A me risulta che il trequartista 21enne Thiago Almada sia vicinissimo al Napoli. Mi dicono anche che l'affare sia in dirittura di arrivo. Credetemi: è un Grande colpo, l'ennesimo, di Giuntoli. Infiammerebbe il Maradona".

