The Nun – La vocazione del male | la recensione dell’horror spin-off di The Conjuring

> Terzo spin-off del franchise The Conjuring Universe – dopo quelli dedicati alla bambola Annabelle – The Nun – L’evocazione del male ci porta nel 1952 in Romania, dove un prete e una novizia indagano sul suicidio di una suora avvenuto nel Monastero di Cârta. Come scopriamo fin dall’inizio, il responsabile di ciò che sta accadendo nell’abbazia è il ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 20 aprile 2023) Il film: The Nun – Ladel, 2018. Regia di: Corin Hardy. Cast: Taissa Farmiga, Bonnie Aarons, Charlotte Hope, Demián Bichir, Jonas Bloquet, Lili Bordán. Genere: Horror. Durata: 96 minuti. Dove l’abbiamo visto: in TV. Trama: Quando una giovane suora di clausura si toglie la vita in un convento in Romania, il Vaticano invia sul posto Padre Burke e la suora novizia Irene Palmer per indagare sull’accaduto. Terzo-off del franchise TheUniverse – dopo quelli dedicati alla bambola Annabelle – The Nun – L’edelci porta nel 1952 in Romania, dove un prete e una novizia indagano sul suicidio di una suora avvenuto nel Monastero di Cârta. Come scopriamo fin dall’inizio, il responsabile di ciò che sta accadendo nell’abbazia è il ...

