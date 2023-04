The Mandalorian 3: svelata la durata dell’episodio finale (Di giovedì 20 aprile 2023) Annunciata la durata dell’episodio conclusivo di The Mandalorian 3, l’ultimo capitolo della stagione disponibile su Disney+. Tra delusione dei fan e il gran finale tanto atteso; scopriamo insieme tutti i dettagli finora rivelati The Mandalorian 3 si avvicina alla conclusione, e con esso diminuisce l’attesa per l’imperdibile episodio finale. A solo poche ore di distanza, è stato rivelato in esclusiva la durata totale del gran capitolo finale: un lunghezza di ben 38 minuti e 56 secondi totali. Annuncio scottante che ha scatenato la delusione di molti fan affezionati, i quali speravano in un epilogo finale molto più lungo. Tuttavia; da quando Disney+ ha inglobato nel piccolo schermo il mondo Marvel e quello di Star Wars, si è ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 20 aprile 2023) Annunciata laconclusivo di The3, l’ultimo capitolo della stagione disponibile su Disney+. Tra delusione dei fan e il grantanto atteso; scopriamo insieme tutti i dettagli finora rivelati The3 si avvicina alla conclusione, e con esso diminuisce l’attesa per l’imperdibile episodio. A solo poche ore di distanza, è stato rivelato in esclusiva latotale del gran capitolo: un lunghezza di ben 38 minuti e 56 secondi totali. Annuncio scottante che ha scatenato la delusione di molti fan affezionati, i quali speravano in un epilogomolto più lungo. Tuttavia; da quando Disney+ ha inglobato nel piccolo schermo il mondo Marvel e quello di Star Wars, si è ...

