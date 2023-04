The Good Doctor: la serie con Freddie Highmore rinnovata per la Stagione 7 (Di giovedì 20 aprile 2023) Lo show, con protagonista l'ex-star de La fabbrica di cioccolato, continuerà con una settima Stagione alla ABC. The Good Doctor è stata rinnovata per una settima Stagione dalla ABC a pochi giorni dal finale della sesta Stagione. Il medical drama, che ha debuttato sul network nel 2017, ha come protagonista Freddie Highmore nei panni del dottor Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico affetto dalla sindrome del savant che lavora nel reparto di chirurgia del prestigioso San Jose St. Bonaventure Hospital. Oltre ad Highmore, il cast di The Good Doctor comprende Hill Harper nel ruolo del dottor Marcus Andrews, Richard Schiff nel ruolo del dottor Aaron Glassman, Fiona Gubelmann nel ruolo della dottoressa ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 aprile 2023) Lo show, con protagonista l'ex-star de La fabbrica di cioccolato, continuerà con una settimaalla ABC. Theè stataper una settimadalla ABC a pochi giorni dal finale della sesta. Il medical drama, che ha debuttato sul network nel 2017, ha come protagonistanei panni del dottor Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico affetto dalla sindrome del savant che lavora nel reparto di chirurgia del prestigioso San Jose St. Bonaventure Hospital. Oltre ad, il cast di Thecomprende Hill Harper nel ruolo del dottor Marcus Andrews, Richard Schiff nel ruolo del dottor Aaron Glassman, Fiona Gubelmann nel ruolo della dottoressa ...

