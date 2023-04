The Good Doctor 7 ci sarà, la serie rinnovata ma senza Glassman? (Di giovedì 20 aprile 2023) The Good Doctor 7 ci sarà. Arriva il rinnovo per la serie con Freddie Highmore e i fan possono finalmente tirare un sospiro di sollievo specie alla luce di quello che sta succedendo al protagonista, in attesa del suo bambino, e al suo mentore, il dottor Glassman, lui ci sarà ancora nei nuovi episodi annunciati dalla rete in queste ore? ABC ha rinnovato la serie per un’altra stagione e questo significa che avremo modo di affrontare questi discorsi in maniera ampia e ben sviluppata mentre Freddie Highmore ribadisce il suo affetto per il suo personaggio e non solo: “Mi sento molto fortunato a poter continuare a interpretare questo personaggio. Penso che il motivo principale per cui siamo tutti in grado di farlo è che le persone guardano ancora lo spettacolo e sembrano ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) The7 ci. Arriva il rinnovo per lacon Freddie Highmore e i fan possono finalmente tirare un sospiro di sollievo specie alla luce di quello che sta succedendo al protagonista, in attesa del suo bambino, e al suo mentore, il dottor, lui ciancora nei nuovi episodi annunciati dalla rete in queste ore? ABC ha rinnovato laper un’altra stagione e questo significa che avremo modo di affrontare questi discorsi in maniera ampia e ben sviluppata mentre Freddie Highmore ribadisce il suo affetto per il suo personaggio e non solo: “Mi sento molto fortunato a poter continuare a interpretare questo personaggio. Penso che il motivo principale per cui siamo tutti in grado di farlo è che le persone guardano ancora lo spettacolo e sembrano ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... good_seup : @PomuRainpuff ravioli ravioli give me the formioli - City_Rent_ : Leggi il nostro articolo?? e scopri ' The good tax guide', la guida agli incentivi per i veicoli green ???? ??… - SMasyaracat : @noanishere_ SEDHJKFJDHSKFDSFJHKSJH THANK YOUUU I WILL EAT THE GOOD FOOD???? - CultWarKooks : @the_nerd_skull @JUNlPER Hahahahahaha 'domestic terrorist' good one - BelaOlah7 : RT @ADASpota: Good Afternoon Francesco Clavigero ~ l Secolo Messicano, The Aztec Century, from Storia Antica del Messico, 1780. https://t.… -