(Di giovedì 20 aprile 2023) Stando a una recente indiscrezione ildi Thesarebbeall'per essere più vago rispetto a prima, oltre ad aver aggiunto altri cameo. In attesa del nuovo trailer che arriverà il 25 aprile continuano le indiscrezioni attorno a The, nuovo film della DC diretto da Andy Muschietti che andrà a resettare l'attuale continuity. A quanto pare ildel film sarebbemodificato all'per essere più vago rispetto a prima. "Posso dirvi che il film è ormai completo. Ilper essere molto più vago e il cameo non è di colui che pensate che sia. In ogni caso ci sarà un collegamento con la CW e un cameo da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaOdinson : The Flash: il finale del cinecomic DC è stato cambiato all'ultimo minuto? (RUMOR) - Sage39w : @_Filcam AHAHAHAHAAHAH THE FLASH - vmsovlmate : MI STAVO PER DIMENTICARE DELL'ULTIMO EPISODIO DI THE MANDALORIAN HO AVUTO UN FLASH ORA - Renato90703098 : @dojacorona @BoxReport Barbie e the flash vai dar lucro certeza e duna parte 2 - joaomsqt : Marquei como visto The Flash (2014) - 9x8 - Partners in Time -

In attesa del nuovo trailer che arriverà il 25 aprile continuano le indiscrezioni attorno a, nuovo film della DC diretto da Andy Muschietti che andrà a resettare l'attuale continuity. A quanto pare il finale del film sarebbe stato modificato all'ultimo minuto per essere più vago ..., in arrivo questa estate al cinema, traccerà una linea netta con il passato e aiuterà a lanciare il futuro DCU con la prima fase Gods and Monsters .Mentre attendiamo con trepidazione di scoprire come sarà, diamo un ulteriore sguardo al film di Andres Muschietti con Ezra Miller grazie a questo nuovo spot tv . Barry Allen non avrà vita facile nel cinecomic a lui dedicato, ma dopotutto, quando ...

The Flash, Barry Allen "sfascia l'universo" nel nuovo spot tv del film Movieplayer

In un primo momento si pensava che il fenomeno avvistato a Kiev fosse frutto della caduta di un satellite spaziale Nasa sulla Terra. L'agenzia spaziale Usa ha tuttavia respinto questa ipotesi ...E’ stata una settimana complicata per i clienti di Rabona. Dal 13 aprile l’operatore virtuale sta infatti registrando dei serissimi problemi con la rete di telefonia mobile. Ad oggi risulta infatti an ...