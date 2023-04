The Diplomat | la recensione della serie Netflix con Keri Russell e Rufus Sewell

(Di giovedì 20 aprile 2023) La: The, del 2023. Creata da: Debora Cahn. Cast:, David Gyasi Genere: Spionaggio. Durata: 50 minuti/8 episodi. Dove l’abbiamo visto: Su. Trama: Dopo un attentato contro una petroliera inglese nel Golfo Persico, Kate Wyler dovrà diventare la nuova ambasciatrice USA nel Regno Unito. Tra politica, crisi internazionali ed etichettaica, dovrà anche affrontare l’imminente rottura con il marito Hal, un carismatico ex ambasciatore che proprio non si vuol rassegnare all’idea di abbandonare i riflettori… Nel curriculumsceneggiatrice americana Debora Cahn figura un grande classico del political drama come The West Wing, ma anche una pietra miliare dello ...

La storia de La Diplomatica ha inizio in seguito al misterioso bombardamento di una nave. Keri Russell dopo aver interpretato la spia Elizabeth Jennings in The Americans, diventa l'ambasciatrice degli Stati Uniti nel nuovo dramma politico. Questa serie Netflix nasce da un'idea della showrunner Debora Cahn che possiede molta esperienza nelle sceneggiature di intrighi politici, avendo debuttato come scrittrice di West Wing.

The Diplomat: recensione della serie con Keri Russell Cinefilos.it

