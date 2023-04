TFA sostegno VIII ciclo, sovrannumerari ed idonei dei cicli precedenti devono solo attendere modalità immatricolazione e inizio lezioni (Di giovedì 20 aprile 2023) TFA sostegno VIII ciclo, ci sono aspiranti che sanno già di avere diritto alla frequenza del corso di specializzazione e sono in trepidante attesa del nuovo bando che le Università attiveranno per le selezioni, Questo sarà il segno che il nuovo corso è avviato e che si potrà attendere anche le indicazioni di immatricolazione per idonei e sovrannumerari. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 20 aprile 2023) TFA, ci sono aspiranti che sanno già di avere diritto alla frequenza del corso di specializzazione e sono in trepidante attesa del nuovo bando che le Università attiveranno per le se, Questo sarà il segno che il nuovo corso è avviato e che si potràanche le indicazioni diper. L'articolo .

