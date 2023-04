Test: dimmi come preferisci portare i capelli e scopri qualcosa di te (Di giovedì 20 aprile 2023) come preferisci portare i capelli, quale stile ti si addice? Fai il Test e scopri qualcosa di inaspettato e particolare su di te Sappiamo bene che le mode cambiano di continuo e che il nostro stile muta nel tempo. Alcuni di noi amano seguire le tendenze, altri non si sentono a loro agio a uscire dalla propria “comfort zone”. Il look che scegliamo, sebbene non tutti lo immaginino, può rivelare molto di come siamo fatti e del nostro carattere. Tu come preferisci portare i capelli? Fai il Test e potrai scoprire qualcosa di te! Quale stile preferisci? Il modo in cui porti i capelli ti rivela molto della ... Leggi su newstv (Di giovedì 20 aprile 2023), quale stile ti si addice? Fai ildi inaspettato e particolare su di te Sappiamo bene che le mode cambiano di continuo e che il nostro stile muta nel tempo. Alcuni di noi amano seguire le tendenze, altri non si sentono a loro agio a uscire dalla propria “comfort zone”. Il look che scegliamo, sebbene non tutti lo immaginino, può rivelare molto disiamo fatti e del nostro carattere. Tu? Fai ile potrairedi te! Quale stile? Il modo in cui porti iti rivela molto della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... hogwscostanza : @capybarahogws che test di mi dice infj o intj dipende da quanto di buon umore sono ma non mi vedo in nessuno quindi dimmi tu - AberWhaat : @ATa_lello @SecolodItalia1 Rispondi alle domande che ti ho fatto e dimmi se vuoi incontrarmi dal vivo per fare un t… - infoitcultura : Test: dimmi che ortaggio scegli e ti dirò chi sei, il profilo nascosto dietro al tuo gusto - piamanzoo : ok rettifico, la mia tl in questo periodo: -come morirò -click here -circle -foto blocco schermo, ultima canzone e… - Rosi68412845 : @Gianluc54410558 @arcomelo2013 @P_M_1960 Per cortesia, dimmi dove trovo il test che voglio farlo anch'io -