Test: dimmi che bicchiere ti piace ti dirò chi sei (Di giovedì 20 aprile 2023) Osserva la foto, scegli un bicchiere che preferisci e ti dirò qualche dettaglio in più sulla tua personalità In molti pensano che il modo più efficace per conoscere una persona è semplicemente quello di parlare con loro. In realtà, dietro ogni individuo si nascondono dei tratti segreti e misteriosi che non è facile scoprire solo con una chiacchierata. Noi però veniamo subito in vostro soccorso: Oggi vi proponiamo un Test circa la scelta del bicchiere che preferite, vi sveleremo dei segreti sulla vostra personalità. Osserva e fai il Test- kronic.itLa comunicazione è una delle forme più importanti della nostra vita. Il linguaggio del corpo, invece, fa parte della sfera della comunicazione non verbale, visto le espressioni del viso, i gesti e i movimenti del nostro corpo dicono tanto sui nostri sentimenti ... Leggi su kronic (Di giovedì 20 aprile 2023) Osserva la foto, scegli unche preferisci e tiqualche dettaglio in più sulla tua personalità In molti pensano che il modo più efficace per conoscere una persona è semplicemente quello di parlare con loro. In realtà, dietro ogni individuo si nascondono dei tratti segreti e misteriosi che non è facile scoprire solo con una chiacchierata. Noi però veniamo subito in vostro soccorso: Oggi vi proponiamo uncirca la scelta delche preferite, vi sveleremo dei segreti sulla vostra personalità. Osserva e fai il- kronic.itLa comunicazione è una delle forme più importanti della nostra vita. Il linguaggio del corpo, invece, fa parte della sfera della comunicazione non verbale, visto le espressioni del viso, i gesti e i movimenti del nostro corpo dicono tanto sui nostri sentimenti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... hogwscostanza : @capybarahogws che test di mi dice infj o intj dipende da quanto di buon umore sono ma non mi vedo in nessuno quindi dimmi tu - AberWhaat : @ATa_lello @SecolodItalia1 Rispondi alle domande che ti ho fatto e dimmi se vuoi incontrarmi dal vivo per fare un t… - infoitcultura : Test: dimmi che ortaggio scegli e ti dirò chi sei, il profilo nascosto dietro al tuo gusto - piamanzoo : ok rettifico, la mia tl in questo periodo: -come morirò -click here -circle -foto blocco schermo, ultima canzone e… - Rosi68412845 : @Gianluc54410558 @arcomelo2013 @P_M_1960 Per cortesia, dimmi dove trovo il test che voglio farlo anch'io -