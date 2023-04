Tesla - Utili in forte calo: è l'effetto della "guerra dei prezzi" (Di giovedì 20 aprile 2023) La "guerra dei prezzi" scatenata dalla Tesla all'inizio dell'anno ha alimentato non poche preoccupazioni tra gli operatori borsistici sulle conseguenze per la redditività operativa dell'azienda texana. Ora, con la pubblicazione dei risultati del primo trimestre, buona parte dei timori ha trovato una conferma: le continue modifiche ai listini ha sì prodotto un boom della domanda ma, al contempo, ha generato conseguenze negative su Utili e margini, con un calo a doppia cifra per le principali voci reddituali. I numeri. Vediamo, dunque, quali sono stati i numeri diffusi il 20 aprile dalla Tesla subito dopo la chiusura delle contrattazioni a Wall Street. Innanzitutto, il fatturato totale è cresciuto del 24% a 23,33 miliardi di dollari, con la componente automobilistica in ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 20 aprile 2023) La "dei" scatenata dallaall'inizio dell'anno ha alimentato non poche preoccupazioni tra gli operatori borsistici sulle conseguenze per la redditività operativa dell'azienda texana. Ora, con la pubblicazione dei risultati del primo trimestre, buona parte dei timori ha trovato una conferma: le continue modifiche ai listini ha sì prodotto un boomdomanda ma, al contempo, ha generato conseguenze negative sue margini, con una doppia cifra per le principali voci reddituali. I numeri. Vediamo, dunque, quali sono stati i numeri diffusi il 20 aprile dallasubito dopo la chiusura delle contrattazioni a Wall Street. Innanzitutto, il fatturato totale è cresciuto del 24% a 23,33 miliardi di dollari, con la componente automobilistica in ...

