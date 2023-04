Tesla perde quasi il 10% Wall Street chiude negativa | Borse in rosso A Milano Stellantis ko

(Di giovedì 20 aprile 2023) Occhi sulle banche centrali con le minute della Bce, dopo il Beige Book della Fed. Giù anche i tecnologici. Euro poco mosso, petrolio in calo di oltre due punti. Spread in leggero rialzo a 187 punti, rendimento giù al 4,31%

... giù anche St In Europa a pesare sull'azionario è soprattutto il settore auto: il taglio dei prezzi dia diversi modelli del listino alimenta le preoccupazioni sui margini e sta pesando in ...Chi guadagna e chicon l'elettrico I l guadagno lordo per ogni auto prodotta da, anche dopo l'ultimo taglio, è di circa 7 mila euro netti ad esemplare. La distanza rispetto alle ...Sull'azionario, il titolo diil 9,4%, con il calo del margine di profitto e un ribasso di utile netto e utile Gaap di oltre il 20%. Peggio di, sullo S&P 500, fa il titolo di AT&T, ...

Tesla innesca sell-off sull’auto. Borse in rosso, Milano chiude a -1% con Stellantis ko Il Sole 24 ORE

Trimestrale in linea con le attese per Tesla, ma titolo in calo dell'8% nel premercato, a causa soprattutto di un deludente dato sui margini di profitto. Nel primo trimestre ...Giu' anche il comparto tech. Tornano timori su rialzo tassi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 apr - S'interrompe di colpo la risalita ...