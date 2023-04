Tesla - Cybertruck, le consegne sono vicine (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Cybertryuck è in produzione. La notizia farà la gioia delle centinaia di migliaia di clienti che l'hanno prenotato a scatola chiusa nel 2019, ma va presa con le molle. La Tesla, a margine della presentazione dei risultati trimestrali, ha diffuso infatti le immagini delle scocche del pick-up elettrico sulla linea di produzione della fabbrica di Austin ed Elon Musk ha fornito dettagli importanti sull'attesissimo modello a ruote alte. La foto del prototipo e l'avvio delle consegne. Le cosiddette versioni Alpha di preserie sono attualmente in produzione su una linea pilota della Gigafactory Texas e l'obiettivo è quello di avviare le consegne nel terzo trimestre con l'ormai tradizionale Delivery Event e arrivare a regime produttivo nel 2024. Le foto della fabbrica non aggiungono informazioni sull'aspetto definitivo del ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 20 aprile 2023) Il Cybertryuck è in produzione. La notizia farà la gioia delle centinaia di migliaia di clienti che l'hanno prenotato a scatola chiusa nel 2019, ma va presa con le molle. La, a margine della presentazione dei risultati trimestrali, ha diffuso infatti le immagini delle scocche del pick-up elettrico sulla linea di produzione della fabbrica di Austin ed Elon Musk ha fornito dettagli importanti sull'attesissimo modello a ruote alte. La foto del prototipo e l'avvio delle. Le cosiddette versioni Alpha di preserieattualmente in produzione su una linea pilota della Gigafactory Texas e l'obiettivo è quello di avviare lenel terzo trimestre con l'ormai tradizionale Delivery Event e arrivare a regime produttivo nel 2024. Le foto della fabbrica non aggiungono informazioni sull'aspetto definitivo del ...

