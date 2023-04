Termovalorizzatore | oggi il voto alla Camera Conte all’attacco del “nì” della Schlein

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 20 aprile 2023) Il “nì” di Ellyaldi Roma trova comprensione nei giornali fiancheggiatori – Repubblica e Stampa in primis – ma non in Giuseppe. Anzi, il capo politico dei 5Stelle sta dando fondo a tutta la grinta demagogica di cui dispone per sottolineare l’imbarazzoleader dem sull’argomento. Lo ha fatto ieri davanti agli ambientalisti assiepati all’esterno di Montecitorio (c’era anche Virginia Raggi) ed è pronto a farloall’internoquando l’aula dovrà votare gli odg presentati da M5S e Avs. Chiaro l’obiettivo: fare deluno stress-test da cui far emergere le difficoltàper poi stelirizzarne la concorrenza elettorale sul...