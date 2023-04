Termovalorizzatore a Santa Palomba, bocciato l’odg del M5S. Il Sindaco: ‘L’impianto si farà’ (Di giovedì 20 aprile 2023) Giuseppe Conte, leader del M5S, aveva presentato all’ordine del giorno della Camera contro il Termovalorizzatore, che ha trovato la ferma opposizione del Pd, del centrodestra e del Terzo Polo. Si è trattato di ben 246 voti che hanno bocciato l’odg. Una reazione che sicuramente ha consentito al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri di tirare un sospiro di sollievo in merito alla realizzazione dell’impianto il cui progetto è previsto nella periferia a Sud della Capitale. Il Sindaco ribadisce l’importanza del progetto Deciso a portare avanti il suo programma, il primo cittadino ha dichiarato a La Repubblica: “Il nostro piano rifiuti si ispira esattamente ai principi dell’economia circolare e poi c’è una quota residua che può andare in due posti: o in discarica o nel Termovalorizzatore. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 aprile 2023) Giuseppe Conte, leader del M5S, aveva presentato all’ordine del giorno della Camera contro il, che ha trovato la ferma opposizione del Pd, del centrodestra e del Terzo Polo. Si è trattato di ben 246 voti che hanno. Una reazione che sicuramente ha consentito aldi Roma, Roberto Gualtieri di tirare un sospiro di sollievo in merito alla realizzazione dell’impianto il cui progetto è previsto nella periferia a Sud della Capitale. Ilribadisce l’importanza del progetto Deciso a portare avanti il suo programma, il primo cittadino ha dichiarato a La Repubblica: “Il nostro piano rifiuti si ispira esattamente ai principi dell’economia circolare e poi c’è una quota residua che può andare in due posti: o in discarica o nel. ...

