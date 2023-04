Tentano truffa dello specchietto a due poliziotti

(Di giovedì 20 aprile 2023) Cardito:laa dueliberi dal servizio, arrestati un 49enne e un 24enne di Afragola. Stanotte due agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, liberi dal servizio, nel percorrere l’Asse Mediano in direzione di Caivano, dopo aver sorpassato un veicolo, hanno udito un rumore provenire dal lato destro dell’auto su cui viaggiavano. In quel momento il conducente del veicolo che era stato superato ha iniziato a lampeggiare suonando insistentemente il clacson. I, per fermarsi, sono usciti allo svincolo di Cardito seguiti dall’altra auto i cui occupanti hanno chiesto loro del denaro come risarcimento del presunto danno subito al loro ...

La coppia è stata arrestata per truffa aggravata in concorso, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Macerata.

Nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 aprile, due poliziotti, liberi dal servizio, nel percorrere l'asse mediano in direzione di Caivano, dopo aver sorpassato un veicolo, hanno udito un rumore provenire dal lato destro dell'auto su cui viaggiavano.