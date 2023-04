Tenta di rapinare una donna e danneggia le auto in sosta, arrestato (Di giovedì 20 aprile 2023) un 17enne per Tentata rapina, lesioni personali e danneggiamento Lunedì pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Felice Cavallotti, per una segnalazione di una persona che aveva Tentato di rapinare una persona ed aveva danneggiato alcune auto in sosta. Una donna, all’arrivo dei poliziotti, li ha avvicinati e raccontato che, mentre passeggiava, un uomo le si era posto davanti impedendole di continuare a camminare e bloccandole con forza le braccia per impossessarsi del cellulare ma, grazie all’intervento di alcune persone, non era riuscito nell’intento allontanandosi velocemente; la stessa ha aggiunto che l’uomo, ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) un 17enne perta rapina, lesioni personali emento Lunedì pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Felice Cavallotti, per una segnalazione di una persona che avevato diuna persona ed avevato alcunein. Una, all’arrivo dei poliziotti, li ha avvicinati e raccontato che, mentre passeggiava, un uomo le si era posto davanti impedendole di continuare a camminare e bloccandole con forza le braccia per impossessarsi del cellulare ma, grazie all’intervento di alcune persone, non era riuscito nell’intento allontanandosi velocemente; la stessa ha aggiunto che l’uomo, ...

