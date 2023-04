Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : ?? Grande Flavio! ?? #Cobolli sconfigge Otte 6-0 3-6 6-3 e raggiunge per la prima volta i QF di un torneo #ATP… - Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - Ubitennis : Ecco i vincitori della 38ª edizione del torneo di tennis 'Perin Memorijal' di Vrsar/Orsera - solounastella : RT @lorenzofares: Jannik #Sinner ???? è ai quarti di finale del torneo #atp500 di #Barcelona ???? Battuto 61 46 63 Yoshihito Nishioka ???? nel l… - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Barcellona. Sinner ai quarti, Nishioka ko in tre set -

Soffrendo forse un po' troppo e non offrendo la sua miglior versione Jannik Sinner accede ai Quarti di finale delAtp di Barcellona. Il numero uno azzurro ottiene il pass per il match contro il vincente del match Musetti - Norrie. BARCELLONA (SPAGNA) - Jannik Sinner ai quarti di finale del "Barcelona Open Banc Sabadell", Atp 500 da 2.722.480 euro che si sta disputando. Per la settima volta in questa stagione entra tra i migliori otto di un torneo. Il n°4 del seeding attende ora il vincente del match tra Musetti e Norrie, in diretta nel pomeriggio su Sky Sport.

Prossima sfida contro il vincente del match Musetti-Norrie BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Jannik Sinner ai quarti di finale del 'Barcelona ...Pure l'incontro tra il tennista britannico e quello toscano si potrà seguire in diretta TV su Sky, sul canale 201 (Sky Sport), e in streaming tramite Sky GO e NOW. Norrie-Musetti è in programma come ...