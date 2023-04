Tennis: Torneo Banja Luka, Rublev ai quarti (Di giovedì 20 aprile 2023) Reduce dal trionfo di Montecarlo, il russo liquida 6 - 2 6 - 2 Varillas ROMA - Andrey Rublev ricomincia con una vittoria. Esordio positivo per il russo al secondo turno dello "Srpska Open", Atp 250 da ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) Reduce dal trionfo di Montecarlo, il russo liquida 6 - 2 6 - 2 Varillas ROMA - Andreyricomincia con una vittoria. Esordio positivo per il russo al secondo turno dello "Srpska Open", Atp 250 da ...

Sinner - Musetti, nei quarti di Barcellona la rivincita di Montecarlo Musetti batte Norrie Musetti ha battuto Norrie, tennista britannico nato in Sudafrica 27 anni, numero 13 del mondo e settima testa di serie del torneo, dopo un primo set in cui ha subito l'avversario ... Tennis: Torneo Banja Luka, Rublev ai quarti Reduce dal trionfo di Montecarlo, il russo liquida 6 - 2 6 - 2 Varillas ROMA - Andrey Rublev ricomincia con una vittoria. Esordio positivo per il russo al secondo turno dello "Srpska Open", Atp 250 da ... Il derby Sinner - Musetti a Barcellona La vittoria di Musetti contro Norrie Lorenzo Musetti dopo Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Barcellona. Il 21enne di Carrara supera in tre set, col punteggio di 3 - ... Ecco i vincitori della 38ª edizione del torneo di tennis "Perin Memorijal" di Vrsar/Orsera