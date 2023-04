Tennis: rinviata l’udienza di Simona Halep. Si allungano ancora i tempi per la tennista sospesa per doping (Di giovedì 20 aprile 2023) Rimane ancora lontano l’eventuale rientro alle competizioni di Simona Halep, Tennista risultata positiva al Roxadustat (farmaco anti anemia) durante gli US Open 2022. Stando a quanto riporta live Tennis citando fonti rumene, sembra che l’udienza della causa aperta contro il suo test sia stava nuovamente rinviata, fattore che allungherà quindi ancora una i tempi. Una volta essere rimasta coinvolta nel caso nello scorso, l’ex n.1 al mondo ha professato fin da subito la sua innocenza, promettendo una battaglia legale per ottenere giustizia. Una bomba esplosa lo scorso ottobre, quando nel campione della Tennista è stata rilevata la sostanza incriminata che ha l’effetto di aumentare la produzione di eritropoietina e ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) Rimanelontano l’eventuale rientro alle competizioni dita risultata positiva al Roxadustat (farmaco anti anemia) durante gli US Open 2022. Stando a quanto riporta livecitando fonti rumene, sembra chedella causa aperta contro il suo test sia stava nuovamente, fattore che allungherà quindiuna i. Una volta essere rimasta coinvolta nel caso nello scorso, l’ex n.1 al mondo ha professato fin da subito la sua innocenza, promettendo una battaglia legale per ottenere giustizia. Una bomba esplosa lo scorso ottobre, quando nel campione dellata è stata rilevata la sostanza incriminata che ha l’effetto di aumentare la produzione di eritropoietina e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fprime86 : RT @federtennis: ?? Ottavi a Barcellona per Musetti: 6-3 6-1 a Kubler e al prossimo turno se la vedrà con Norrie! Termina al 2º turno il pe… - MercRF : RT @federtennis: ?? Ottavi a Barcellona per Musetti: 6-3 6-1 a Kubler e al prossimo turno se la vedrà con Norrie! Termina al 2º turno il pe… - _ITALIACHEVINCE : RT @federtennis: ?? Ottavi a Barcellona per Musetti: 6-3 6-1 a Kubler e al prossimo turno se la vedrà con Norrie! Termina al 2º turno il pe… - Massimocol75 : RT @federtennis: ?? Ottavi a Barcellona per Musetti: 6-3 6-1 a Kubler e al prossimo turno se la vedrà con Norrie! Termina al 2º turno il pe… - danielelozzi : RT @federtennis: ?? Ottavi a Barcellona per Musetti: 6-3 6-1 a Kubler e al prossimo turno se la vedrà con Norrie! Termina al 2º turno il pe… -