Tennis, Jannik Sinner eguaglia Federer e Djokovic: 26 vittorie nel 2023. Solo in due meglio di lui… (Di giovedì 20 aprile 2023) La vittoria del cuore. In questo modo l'ha definita su Twitter Paolo Bertolucci. Stiamo parlando di Jannik Sinner e del successo negli ottavi di finale dell'ATP500 contro il giapponese Yoshihito Nishioka. Una partita che sembrava incanalata nel modo migliore, dopo il 6-1 in 25? del primo set. Dal secondo parziale il calo fisico di Jannik e l'ascesa del nipponico hanno portato a una sfida decisamente tirata in cui è stata la volontà dell'altoatesino a prevalere sullo score complessivo di 6-1 4-6 6-3. Un riscontro valso a Sinner il settimo quarto di finale su otto tornei disputati in questo 2023. Una continuità notevolissima confermata da altri numeri. Come riportato dal collega di Eurosport, Dario Puppo, parliamo della 26ª vittoria in otto tornei che nella stagione dei 22 anni (o prima), dal 2000 in ...

