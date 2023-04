(Di giovedì 20 aprile 2023) Credere nel progetto., a margine della conferenza stampa di presentazione del Sardegna Open, ha fatto un po’ il punto della situazione sullo stato di salute delmaschile italiano e la valutazione, ora come ora, è estremamente positiva. Il capitan non giocatore di Coppa Davis, che si occupa della gestione tecnica nella Feder, non poteva che partire da quanto fatto da, attuale n.8 del mondo e n.3 della Race: “E’per qualsiasi risultato. Ha una consapevolezza importante, una struttura che gli consente ogni settimana di poter vincere un titolo. Sta lavorando tanto su tutti gli aspetti: tecnico, fisico e mentale. Ha la fortuna di avere ancora margini di miglioramento, è solo questione di tempo“, le sue parole ai microfoni ...

...l'accordo per la gestione dell'impianto datra il Comune e l'associazione CasaleClub ...previste dalla convenzione sottoscritta tra il nostro ente ed il gestore " spiegaVega, ...... Luca Grandi (3.2, n.16) - Gabriele Sgroi (3.4) 6 - 4, 6 - 4, Mattia Muraccini (3.1, n.9) -... Ufficio stampa CircoloCerviaVolandri, capitano di Coppa Davis, non ha dubbi sulle prospettive del numero 1 d'Italia. ... Ma tutta la crescita del nostromaschile. "A Monte - Carlo, anche in una settimana in cui ...

Tennis, Filippo Volandri: "Jannik Sinner è pronto per grandi risultati, ci sono tanti giovani promettenti" OA Sport

Credere nel progetto. Filippo Volandri, a margine della conferenza stampa di presentazione del Sardegna Open, ha fatto un po’ il punto della situazione sullo stato di salute del tennis maschile italia ...Lo sport è tante cose diverse per ognuno di noi, c’è chi lo pratica per agonismo, chi per passione e chi per tenersi in forma. Dai dati riportati nell’annuario statistico italiano 2021, si osserva che ...