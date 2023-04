Tennis | Barazzutti | “Sinner | già a Montecarlo qualcosa non andava Musetti ci farà divertire perché…”

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 aprile 2023) Un parere interessato. Siamo entrati nella stagione della terra rossa, parlando del massimo circuito internazionale del. Il Masters1000 diè già alle spalle e in casa Italia si può sorridere per certi versi, ma ci si può rammaricare per altri. Nel Principato Jannikè andato vicino al suo primo sigillo in un 1000, come del resto già gli era accaduto a Indian Wells e a Miami. L’azzurro si è dovuto inchinare a uno scatenato Holger Rune, che poi in Finale non è stato altrettanto lucido e risoluto, battuto da un concreto Andrey Rublev, a segno per la prima volta in carriera in un torneo di questa tipologia. Segnali di ripresa sono arrivati anche da Lorenzo, che ha impressionato tutti per la vittoria contro il n.1 del mondo, Novak Djokovic, spingendosi fino ai quarti di finale dove, giunto ...