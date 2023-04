Tegola Mario Rui | ecco le previsioni sul rientro

(Di giovedì 20 aprile 2023)Rui: gli accertamenti hanno evidenziato un’infrazione della testa del perone destroRui, tra tutti gli infortunati col Milan, durante la partita di martedì, ad avere la peggio è statoRui. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. Gli accertamenti per il giocatore azzurro hanno evidenziato un’infrazione della testa del perone destro. Quindi,Rui si fermerà per un mese circa, potrebbe tornare nel finale di stagione, magari per la trasferta di Monza del 14 maggio. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Tegola Mario Rui: gli accertamenti hanno evidenziato un’infrazione della testa del perone destro #MariioRui #Napoli… - infoitsport : Tegola Mario Rui: brutto infortunio e tempi lunghi, la previsione sul rientro - NapoliAddict : Tegola Mario Rui: brutto infortunio e tempi lunghi, la previsione sul rientro #Napoli #ForzaNapoliSempre… - CalcioNews24 : Napoli, gli esami medici di Mario Rui, Politano e Rrahmani: tripla tegola - infoitsport : Tripla tegola per il Napoli: arrivano gli esiti degli esami di Mario Rui, Politano e Rrahmani -

... Politano e Rrahmani Oltre al danno la beffa: il Napoli si lecca le ferite dopo l'eliminazione dalla Champions League e in più deve fare i conti con gli infortuni diRui, Politano e Rrahmani. ...Al 34' una doppiaper Spalletti che perde per infortunio Politano eRui , al loro posto entrano Lozano e Olivera . Al 36' è il Napoli a chiedere un rigore per contatto tra Leao e Lozano, ...NAPOLI. Racket in via Marina e al Porto di Napoli, dalla Corte di Cassazione arriva l'ultimaper il super clan che ha tenuto sotto scacco un'intera città. I giudici di piazza Cavour ... e...

Tegola Mario Rui: brutto infortunio e tempi lunghi, la previsione sul rientro Tutto Napoli

Mario Rui si è infortunato durante Napoli-Milan. I risultati degli esami strumentali e i tempi di recupero non sorridono al portoghese.Tra tutti gli infortunati col Milan, ad avere la peggio è stato Mario Rui. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, gli accertamenti hanno evidenziato un’infrazione della testa del per ...