Teatro San Leonardo di Viterbo: Le InAmabili, da un romanzo di Sheyla Bobba con la regia di Simone Precoma. (Di giovedì 20 aprile 2023) di SBS Comunicazione. Sabato 29 Aprile 2023 ore 17,00 presentazione del libro Le InAmabili di Sheyla Bobba presso il Bistrot... Leggi su freeskipper (Di giovedì 20 aprile 2023) di SBS Comunicazione. Sabato 29 Aprile 2023 ore 17,00 presentazione del libro Ledipresso il Bistrot...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... freeskipperIT : Teatro San Leonardo di Viterbo: Le InAmabili, da un romanzo di Sheyla Bobba con la regia di Simone Precoma. - AgenPolitica : DE LUCA TAGLIA I FONDI PER SAN CARLO E GIFFONI: OK PER LUCI D’ARTISTA E TEATRO VERDI - TeatroSCassiano : Il sito per il nuovo Teatro di San Cassiano | Il giornale della musica - giornalemusica : Il sito per il nuovo Teatro di San Cassiano | Il giornale della musica - Mariaiacuzio : Il sito per il nuovo Teatro di San Cassiano | Il giornale della musica -