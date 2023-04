Tavolo con Ordini e sindacati: verso il Consiglio aperto sulla sanità (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolto, questo pomeriggio, a Palazzo Mosti un Tavolo propedeutico al Consiglio comunale aperto sulla sanità, in agenda per il mese di maggio. Hanno fornito contributi al dibattito che si svolgerà in Aula, Giovanni Pietro Ianniello e Luca Milano (Ordine dei Medici), Massimo Procaccini e Francesca Olivieri (Ordine degli Infermieri), Guido Quici (Cimo-FesMed), Domenico Raffa e Pompeo Taddeo (Cgil Fp), Massimo Imparato e Sonia Petrucciani (Cisl Fp). “Abbiamo esaminato – spiega il consigliere delegato dal sindaco Mastella alle Politiche sanitarie Luca De Lipsis – alcune problematiche relative all’ospedale, ai problemi riscontrati dall’utenza, alla rete d’emergenza. Naturalmente gli Ordini professionali e le sigle sindacali hanno fatto notare pericoli incipienti e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolto, questo pomeriggio, a Palazzo Mosti unpropedeutico alcomunalesanità, in agenda per il mese di maggio. Hanno fornito contributi al dibattito che si svolgerà in Aula, Giovanni Pietro Ianniello e Luca Milano (Ordine dei Medici), Massimo Procaccini e Francesca Olivieri (Ordine degli Infermieri), Guido Quici (Cimo-FesMed), Domenico Raffa e Pompeo Taddeo (Cgil Fp), Massimo Imparato e Sonia Petrucciani (Cisl Fp). “Abbiamo esaminato – spiega il consigliere delegato dal sindaco Mastella alle Politiche sanitarie Luca De Lipsis – alcune problematiche relative all’ospedale, ai problemi riscontrati dall’utenza, alla rete d’emergenza. Naturalmente gliprofessionali e le sigle sindacali hanno fatto notare pericoli incipienti e ...

