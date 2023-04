Tasse e figli, il piano del governo. Il ministro Giorgetti: "Azione choc" (Di giovedì 20 aprile 2023) «Non ci può lasciare indifferenti la curva demografica. Dobbiamo immaginare di mettere in campo un'Azione choc». Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nell'audizione sul Def nelle Commissioni bilancio di Camera e Senato rilancia l'ipotesi di un provvedimento fiscale a favore di chi fa più figli. «Non sono sciocco così da pensare che solo un incentivo fiscale possa produrre una ripresa della curva demografica», la premessa. «Servirà un intervento a tutto tondo. Peraltro questo governo ha puntualmente rifinanziato e coperto il rifinanziamento dell'assegno unico», ha sottolineato il ministro dell'Economia. Il responsabile di via XX settembre traccia un quadro in prospettiva della prossima legge di bilancio: «Non è il caso di parlare di incentivi alla natalità, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 20 aprile 2023) «Non ci può lasciare indifferenti la curva demografica. Dobbiamo immaginare di mettere in campo un'». Ildell'Economia Giancarlonell'audizione sul Def nelle Commissioni bilancio di Camera e Senato rilancia l'ipotesi di un provvedimento fiscale a favore di chi fa più. «Non sono sciocco così da pensare che solo un incentivo fiscale possa produrre una ripresa della curva demografica», la premessa. «Servirà un intervento a tutto tondo. Peraltro questoha puntualmente rifinanziato e coperto il rifinanziamento dell'assegno unico», ha sottolineato ildell'Economia. Il responsabile di via XX settembre traccia un quadro in prospettiva della prossima legge di bilancio: «Non è il caso di parlare di incentivi alla natalità, ...

