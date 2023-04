(Di giovedì 20 aprile 2023) L’allenatore del, Ezio, durante un’intervista concessa a ‘Blunote’, ha commentato le recenti indiscrezioni relative al suo, dicendosi pienamente focalizzato sulpugliese: “statoda qualche amico di, ma orasoltanto sul. Il presidente e il direttore mi hanno fatto una proposta per la prossima stagione già qualche mese fa. Noninteressato a contratti o denaro, voglio soltanto lavorare sul campo per dare il massimo. Ho già dato il sì incondizionato a questaal momento del mio arrivo, abbiamo vissuto una stagione complicata raggiungendo qualcosa di impensabile”. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SerieC | #Taranto, #Capuano sul futuro: 'Contattato da altre società, ma sono concentrato solo su questo club' - TuttoAvellinoit : Capuano: 'Ho ricevuto chiamate da altri club ma la mia mente ora è solo al Taranto' - NewsTuttoC : Capuano: 'Ricevuto chiamate da altre società ma penso solo al Taranto' - DiMarzio : #SerieC | @TarantoFC, il sogno di #Capuano ???? - MessinaSportiva : Kragl: 'Vinciamo a Taranto, poi vediamo. Capuano? Non mi interessa cosa dice' - -

Ildivola sulle ali dell'entusiasmo e con tre punti sicuramente approderebbe ai play off, eventuali altri risultati andrebbero a incrociarsi con i risultati delle dirette concorrenti.Arrestato un 50enne dai Carabinieri Cronaca [ 19/04/2023 ] Ildivede e sogna i playoff Sport Ricerca per: Home Cronaca Fiamme al ristorante Lo Scoglio delle Sirene, danni al gazebo e ...Arrestato un 50enne dai Carabinieri Cronaca [ 19/04/2023 ] Ildivede e sogna i playoff Sport Ricerca per: Home Dillo a TeleRama Dopo il maltempo buche e voragini ovunque, è 'pioggia' ...

Capuano svela: "Ho ricevuto diverse chiamate, ma il mio pensiero è solo per il Taranto" TUTTO mercato WEB

L'allenatore salernitano del Taranto, Eziolino Capuano, ha svelato un retroscena di mercato ed ha confermato la sua decisione per il futuro.Ezio Capuano conferma le voci di mercato che lo riguardano ma allo stesso tempo allontana l'ipotesi di un addio al Taranto. Il tecnico è intervenuto come ospite della trasmissione A ...