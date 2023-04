Tajani a Tokyo presenta la Ryder Cup di Roma giocando a golf

(Di giovedì 20 aprile 2023) (Agenzia Vista), 20 aprile 2023 "Anche nell'Ambasciata aabbiamoto la prossima edizione dellaCup diche si giocherà a. Un grande evento che darà ancora più lustro alla nostra Capitale, proiettandola ulteriormente verso i grandi appuntamenti internazionali. P.s. devo migliorare lo swing!" Così Antonio, Ministro degli Esteri, in un video sui social in cui gioca ando l'evento. TwitterFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : Anche nell'Ambasciata a Tokyo abbiamo presentato la prossima edizione della #RyderCup che si giocherà a #Roma. Un g… - Antonio_Tajani : Pranzo giapponese a #Tokyo - Antonio_Tajani : Nell'Ambasciata d'Italia abbiamo incontrato gli imprenditori e i ricercatori italiani che lavorano in #Giappone. Am… - tempoweb : Il ministro @Antonio_Tajani gioca a #golf all'ambasciata e lancia la sfida #RyderCup2023 volano per #Expo2030… - mariuskrossi1 : RT @ultimora_pol: Antonio #Tajani: 'Anche nell'Ambasciata a Tokyo abbiamo presentato la prossima edizione della Ryder Cup che si giocherà a… -

È quanto sottolineato dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio, ... All'iniziativa, che si è svolta all'ambasciata italiana a, hanno partecipato i vertici delle ...'Anche nell'Ambasciata aabbiamo presentato la prossima edizione della #RyderCup che si giocherà a #Roma. Un grande ... Antonio, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. ' P.Eppure, la fruttuosa missione adel ministro degli Esteri, Antonio, ha offerto anche l'opportunità al titolare della Farnesina di incontrare l'italiano più celebre in Giappone.

Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani ... Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

The Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, Antonio Tajani, attended a presentation event of the 2023 Ryder Cup ...Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, ha partecipato oggi presso l’Ambasciata d’Italia a Tokyo a un evento di presentazione della Ryder Cup 2023, la competiz ...