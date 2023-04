Tajani a Tokyo presenta la Ryder Cup di Roma giocando a golf (Di giovedì 20 aprile 2023) (Agenzia Vista) Tokyo, 20 aprile 2023 "Anche nell'Ambasciata a Tokyo abbiamo presentato la prossima edizione della Ryder Cup di golf che si giocherà a Roma. Un grande evento che darà ancora più lustro alla nostra Capitale, proiettandola ulteriormente verso i grandi appuntamenti internazionali. P.s. devo migliorare lo swing!" Così Antonio Tajani, Ministro degli Esteri, in un video sui social in cui gioca a golf presentando l'evento. Twitter Tajani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di giovedì 20 aprile 2023) (Agenzia Vista), 20 aprile 2023 "Anche nell'Ambasciata aabbiamoto la prossima edizione dellaCup diche si giocherà a. Un grande evento che darà ancora più lustro alla nostra Capitale, proiettandola ulteriormente verso i grandi appuntamenti internazionali. P.s. devo migliorare lo swing!" Così Antonio, Ministro degli Esteri, in un video sui social in cui gioca ando l'evento. TwitterFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

