Taglio del cuneo fiscale, Bankitalia gela Giorgetti: "In media per gli interessati varrà 200 euro l'anno". Lui: "Verificherò le fonti" (Di giovedì 20 aprile 2023) Il nuovo Taglio del cuneo fiscale previsto dal governo Meloni nel Def per sostenere il potere d'acquisto ma contribuire al tempo stesso alla "moderazione della crescita salariale" varrà in media 200 euro all'anno. Poco più di 16 euro al mese. Parola di Bankitalia, che in audizione sul documento ha quantificato in questi termini, utilizzando il suo modello di micro-simulazione, il beneficio dell'intervento che si sommerà alle riduzioni già in vigore pari al 3% per chi ha redditi sotto i 25mila euro lordi e al 2% tra 25mila e 35mila euro. Il calcolo, che mette a nudo quanto poco valgano 3,4 miliardi se spalmati sui tanti contribuenti con redditi bassi, non è piaciuto al ministro dell'Economia Giancarlo ...

