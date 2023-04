Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Tagliata la corrente elettrica durante la visita di Macron: Blitz Cgt in scuola. Lui: 'Uova e pentole servono per c… - Tizio8020 : RT @LucianoBarraCar: - IMoresi : RT @LucianoBarraCar: - silvanhoe : RT @LucianoBarraCar: - SandraM_Tcon0 : RT @LucianoBarraCar: -

Già ieri, un altro taglio dellaelettrica ha affondato nella penombra un'azienda di costruzioni in legno visitata dal presidente in Alsazia. Blitz rivendicato anche in quel caso dalla Cgt. ...BLADE è il primo robot tosaerba al mondo che raccoglie l'erba, e utilizza la robotica ... può essere ricaricato tramiteelettrica, AC, pannelli solari e power station. WAVE 2: ......sarà una fetta della platea degli attuali percettori di Reddito di cittadinanza che verrà... Questi, a meno che non abbiano possibilità di richiedere un Iseecosì da ridurre il valore ...

Tagliata la corrente elettrica durante la visita di Macron - Mondo Agenzia ANSA

(ANSA) - PARIGI, 20 APR - Continua a prendere le forme più disparate in Francia la protesta contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron ...VIGODARZERE (PADOVA) - Stop allo sfalcio sugli argini per salvare le nidiate di germani reali. È stato accolto l'appello delle Gadit - Guardie Ambientali d'Italia, che, grazie ...