Tabellone Atp Barcellona 2023 | presenti Sinner | Musetti e altri tre azzurri

(Di giovedì 20 aprile 2023) È stato ufficialmente pubblicato ilprincipale dell’ATP 500 di, con Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas a guidare il seeding di questo prestigioso evento. Jannik, accreditato della testa di serie numero 4, si trova nella parte bassa die ha, nel suo quarto, potenziali incroci con Cameron Norrie o con Lorenzo. C’è anche Francesco Passaro, che si trova nello spicchio dicapeggiato da Casper Ruud e da Francisco Cerundolo. L’Italia potrà contare anche su Lorenzo Giustino e Matteo Arnaldi, che hanno superato le qualificazioni. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIATP 500TERZO TURNO (1) Alcaraz vs (13) Bautista Agut (10) Davidovich Fokina vs Ruusuvuori (3) Ruud vs (15) ...

ATP Barcellona 2023, il tabellone aggiornato del torneo di tennis Sport Fanpage

Tanti gli italiani protagonisti nel torneo 500 in Catalogna a dimostrazione che questa può essere davvero la generazione d’oro per il nostro tennis Italia sempre più protagonista all’Atp 500 di ...Nel terzo turno del tabellone di singolare del torneo ATP 500 di Barcellona, l’azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 4, affronterà il nipponico Yoshihito Nishioka, numero 16 del seeding: il mat ...