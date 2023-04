Svimez | domani il primo Report dell’Osservatorio imprese Confcommercio Campania

(Di giovedì 20 aprile 2023), venerdì 21 aprile alle ore 15, a Napoli, presso la sede di(via Medina, 40), sarà presentato uno studio sul contributo del terziario alla ripresa post Covid nella Regione, realizzato dalla– associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno. Ilfa riferimento anche all’avvio del nuovo ciclo di programmazione dei fondi di coesione, del PNRR e alle criticità delle proposte sull’autonomia differenziata. Interverranno il presidente diPasquale Russo, il direttore generale dellaLuca Bianchi, i parlamentari Marta Schifone, Gianluca Cantalamessa, Marco Sarracino. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

