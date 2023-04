Supplenza negata dall’algoritmo | assegnata dal Giudice Non è possibile essere esclusi senza conoscere le sedi disponibili

(Di giovedì 20 aprile 2023) "Il Tribunale del Lavoro di Roma con ordinanza del 13 febbraio 2023 ha dichiarato il diritto della ricorrente, scavalcatautilizzato dal Ministero dell’Istruzione solo per non aver richiesto “spezzone orario” e quindi priva di incarico da GPS, a vedersi assegnato l’incarico al 30 giugno o al 31 di agosto 2023, illegittimamente, attribuito dal Ministero a docenti con punteggio inferiore nei bollettini pubblicati nei mesi di ottobre 2022. L'articolo .

Errore dell’algoritmo: diritto ad essere assunti e risarciti TV Sette Benevento

Il Ministero dell’Istruzione ancora una volta paga per gli errori commessi dall’algoritmo: l’assegnazione errata delle supplenze, con privazione della cattedra spettante, comporta il diritto del sogge ...La vita incerta e i diritti negati ai docenti precari della scuola italiana: è così che trattiamo chi educa e istruisce le nuove generazioni