Supermercati nel mirino dei ladri | doppio furto nella notte in Irpinia

(Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano per unperpetrato ieriin un supermercato di Avella. I malviventi, dopo aver praticato un foro in una parete esterna, si sono introdotti nel negozio e rubato vari prodotti alimentari e il denaro presente nei registratori di cassa. Un altroè stato messo a segno questain un supermercato di Grottaminarda dove i, forzata la porta del magazzino, hanno asportato delle bottiglie di vino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carloruggeri : @DarkLadyMouse @smartdibe Nel mio piccolo ho già iniziato, faccio formazione a tutti i nordafricani del carrello ai… - GaetanoMaglie : RT @GaetanoMaglie: COMUNICAZIONI E IMMAGINI GLN GAETANI Supermercati MATINO LECCE....UN BEL.. PUNTO DI VENDITA DI RIFERIMENTO E DI ECCELLE… - GaetanoMaglie : COMUNICAZIONI E IMMAGINI GLN GAETANI Supermercati MATINO LECCE....UN BEL.. PUNTO DI VENDITA DI RIFERIMENTO E DI EC… - GaetanoMaglie : RT @GaetanoMaglie: COMUNICAZIONI E IMMAGINI GLN GAETANI supermercati MATINO LECCE. UN PUNTO DI VENDITA DI RIFERIMENTO E DI ECCELLENZA NEL… - GaetanoMaglie : COMUNICAZIONI E IMMAGINI GLN GAETANI supermercati MATINO LECCE. UN PUNTO DI VENDITA DI RIFERIMENTO E DI ECCELLENZ… -

2015 aveva fissato una TDI temporanea a causa delle incertezze nelle prove, evidenziando la ... Burro svizzero, trovate tracce di petrolio nei panetti deiCoop e Lidl: 'Sono impurità'Così il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto2018 da Articolo 32 - 97 - Associazione Italiana per i Diritti del Malato e del Cittadino. In contestazione c'...... Responsabile Comunicazione e Marketing del Gruppo Maxì, ha aggiunto: 'IMaxi del ...2019 il raduno trevigiano fu di buon auspicio per le squadre azzurre che vinsero una medaglia di ...

Pasquetta, quali sono i supermercati aperti e con che orari Sky Tg24

Un ragazzo di 25 anni, Pedro Tello Rodriguez Jr, è stato arrestato con l'accusa di aver sparato a due cheerleader della Woodlands Elite Cheer Company nel parcheggio ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...