Supercoppa Serie C 2023 | programma | date | orari e tv

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 aprile 2023) Grande attesa per la, il triangolare a cui partecipano le vincitrici dei tre gironi dellaC 2022-. FeralpiSalò, Reggiana e Catanzaro cercano un trofeo dopo aver vinto i gironi e conquistato la promozione inB. Nella prima giornata (inil 29 aprile) la squadra che riposa nella prima giornata viene decisa da un sorteggio, e dalla stessa urna viene sorteggiata la prima formazione destinata a giocare fuori dalle mura amiche. Nella seconda giornata (6 maggio) si affrontano la squadra che ha riposato e quella che ha perso la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha giocato la prima gara in casa. Infine, l’ultimo match con l’ultimo confronto (13 maggio) tra chi non ha ancora giocato. Da definire gli ...