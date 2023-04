Superbike in tv, GP Olanda 2023: orari Sky e TV8, programma, streaming 21-23 aprile (Di giovedì 20 aprile 2023) Nel fine-settimana del 21-23 aprile, dopo oltre un mese, torna protagonista il Mondiale 2023 di Superbike. Dopo le prove in Australia e Indonesia, si torna in Europa su uno dei tracciati più importanti e storici del motociclismo, ovvero Assen (Paesi Bassi). Sarà l’Università della moto a essere teatro di questo terzo round iridato e vedremo se Alvaro Bautista e la Ducati si confermeranno il riferimento in pista. L’iberico, per quanto fatto vedere fino a questo momento, ha impressionato, avendo messo in cassaforte 112 punti, contro i 75 di Toprak Razgatlioglu ed i 70 di Andrea Locatelli. Un margine di vantaggio già consistente, ancor più importante se parliamo del nord-irlandese Jonathan Rea, ora come ora solo sesto con 44 punti e a -68 da Bautista. Sarà dunque interessante comprendere se su un layout molto particolare come quello ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) Nel fine-settimana del 21-23, dopo oltre un mese, torna protagonista il Mondialedi. Dopo le prove in Australia e Indonesia, si torna in Europa su uno dei tracciati più importanti e storici del motociclismo, ovvero Assen (Paesi Bassi). Sarà l’Università della moto a essere teatro di questo terzo round iridato e vedremo se Alvaro Bautista e la Ducati si confermeranno il riferimento in pista. L’iberico, per quanto fatto vedere fino a questo momento, ha impressionato, avendo messo in cassaforte 112 punti, contro i 75 di Toprak Razgatlioglu ed i 70 di Andrea Locatelli. Un margine di vantaggio già consistente, ancor più importante se parliamo del nord-irlandese Jonathan Rea, ora come ora solo sesto con 44 punti e a -68 da Bautista. Sarà dunque interessante comprendere se su un layout molto particolare come quello ...

