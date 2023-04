Superbike, GP Olanda 2023: si riparte da Assen dopo la sosta. Bautista favorito, Razgatlioglu e Rea all’attacco (Di giovedì 20 aprile 2023) dopo una sosta di 7 settimane, il Mondiale Superbike 2023 riparte con il Gran Premio d’Olanda, valevole come terzo round della stagione (il primo in Europa). Si gareggia sulla leggendaria pista di Assen, che in passato ha regalato gare mozzafiato e rappresenta sempre una sfida importanti per i piloti della griglia nel massimo campionato riservato alle derivate di serie. Alvaro Bautista ha dominato i primi due appuntamenti iridati ed è quindi il favorito d’obbligo anche sul tracciato neerlandese, dopo aver vinto cinque delle sei manche disputate tra Phillip Island e Mandalika. Il campione del mondo in carica ha già accumulato un buon margine di 37 punti sul suo primo inseguitore in classifica generale, anche se il ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023)unadi 7 settimane, il Mondialecon il Gran Premio d’, valevole come terzo round della stagione (il primo in Europa). Si gareggia sulla leggendaria pista di, che in passato ha regalato gare mozzafiato e rappresenta sempre una sfida importanti per i piloti della griglia nel massimo campionato riservato alle derivate di serie. Alvaroha dominato i primi due appuntamenti iridati ed è quindi ild’obbligo anche sul tracciato neerlandese,aver vinto cinque delle sei manche disputate tra Phillip Island e Mandalika. Il campione del mondo in carica ha già accumulato un buon margine di 37 punti sul suo primo inseguitore in classifica generale, anche se il ...

