Summer School e Conferenza internazionale di Ventotene | al via la call

C'è tempo fino al prossimo 12 maggio per partecipare con abstract (massimo 500 parole) in lingua italiana o inglese e un curriculum alla V Summer School e Conferenza internazionale di Ventotene, che si terrà sull'isola dal 9 al 14 luglio 2023. modulo. Le proposte saranno valutate e il risultato della selezione sarà comunicato per mail entro il 25 maggio 2023. Gli studiosi selezionati potranno presentare le loro linee di ricerca in una giornata dedicata nell'ambito della "Summer School e Conferenza internazionale di Ventotene 2023". Entro il 15 giugno gli autori selezionati dovranno inviare il testo scritto (basta un paper provvisorio) della loro comunicazione (massimo 5.000 parole).

