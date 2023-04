Sulla sostituzione etnica | Meloni deve sconfessare se stessa o solo il suo ministro?

(Di giovedì 20 aprile 2023) Non è facile raccapezzarsi nella scena pubblica italiana. Unmette in guardia dal disegno della. Ne nasce un grande clamore. Qualcuno gli ricorda precedenti e aree di origine e diffusione dell’espressione. Qualcuna sottolinea che non si sia trattato di uno scivolone, ma della manifestazione di un tenace retroterra culturale. Qualche altra, o altro, ipotizza che il malcapitato, benchédella Repubblica, non abbia una chiara idea delle implicazioni di quella formula grondante di conseguenze micidiali. Che l’abbia detto innocentemente, a sua insaputa, per così dire – è l’ipotesi meno indulgente. Lui ci torna su, è quasi offeso, la sinistra solleva il solito polverone, dice. Ma le proteste indignate si rincarano. Undella Repubblica che pronuncia con ...

Così come non è vero che l'espressione orribile di Francesco Lollobrigidaetnica non sia mai stata usata da Meloni e da Salvini. L'hanno già usata in passato tante volte in stile ...Con la presa di distanza della Lega, seguita alle indignate proteste del Movimento 5 stelle, la polemica suscitata dalle parole del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigidaetnica" è assurta in un attimo dal livello di grottesca sceneggiata al rango di illuminante tragedia dei nostri tempi. L'aspetto farsesco della vicenda era emerso subito, già poche ...Francesco Lollobrigida non ci sta.etnica" il ministro dell'Agricoltura ci tiene a far sapere che non appoggia "idee cospirazioniste". E che non conosceva la "teoria complottista" del piano Kalergi . Mentre contro ...

Da Meloni a Salvini, l'uscita di Lollobrigida sulla fantomatica «sostituzione etnica» non è una novità Open

Il governo dovrebbe scusarsi per il tremendo lapsus sulla sostituzione etnica, ma i fatti alla fine sono la scusa migliore. Per esempio la proposta "due figli, niente tasse": sarebbe un grido di batta ...Lollobrigida ha fatto il signore dopo le polemiche sulle sue dichiarazioni: poteva dire "e allora mia cognata". Ma la domanda è se la formula famigerata suoni scandalosa sempre o solo quando è pronun ...