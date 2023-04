Vai agli ultimi Twett sull'argomento... guardiarep : RT @NewsBattaglie: Classico esempio di carristi inesperti. 'ribelli sudanesi' sparano contro un carro con armi leggere. I numerosi impatti… - Stefano60936310 : RT @NewsBattaglie: Classico esempio di carristi inesperti. 'ribelli sudanesi' sparano contro un carro con armi leggere. I numerosi impatti… - Dmitrii311 : RT @NewsBattaglie: Classico esempio di carristi inesperti. 'ribelli sudanesi' sparano contro un carro con armi leggere. I numerosi impatti… - NewsBattaglie : Classico esempio di carristi inesperti. 'ribelli sudanesi' sparano contro un carro con armi leggere. I numerosi imp… - estero24hnews : @estero24hnews «Le Forze di Supporto Rapido sudanesi fanno appello agli onorevoli cittadini che, nel quadro della r… -

La gente cerca di fare rifornimenti di cibo e generi di prima necessità nel quartiere di Al - Mazad, nell'area Nord di Khartoum, in Sudan, mentre risuonano gli spari durante il quinto giorno di ...... avrebbero i mezzi finanziari per ingaggiare i combattentipresenti in Libia a loro affini ... Moussa Faki Mahamat, le condizioni di trasporto da e verso il Paese sisempre più complicate.Posizioni simili hanno anche alcuni partiti, come il partito comunista e diversi movimenti ... Contrari all'accordo anche i movimenti armati darfuriani cheparte della giunta militare ora ...

Sudanesi fanno scorte di cibo tra i combattimenti a Khartoum - Il ... Il Sole 24 ORE

Roma, 20 apr. (askanews) – La gente cerca di fare rifornimenti di cibo e generi di prima necessità nel quartiere di Al-Mazad, nell’area Nord di Khartoum, in Sudan, mentre risuonano gli spari durante i ...Si aggrava il bilancio delle vittime negli scontri tra militari in Sudan: in tre giorni, secondo le Nazioni Unite, sono morte circa 185 persone, mentre i feriti hanno superato i 1.800. Sia l'esercito ...