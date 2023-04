Su Libero Sallusti chiama “stron**” Fedriga: “Pubblicità del Friuli su Repubblica e Stampa. Non ci chiami per la prossima marchetta” (Di giovedì 20 aprile 2023) La Pubblicità del Friuli Venezia Giulia sulle pagine di Repubblica e della Stampa ha fatto perdere completemente le staffe ad Alessandro Sallusti. Il direttore di Libero è inviperito nei confronti di Massimiliano Fedriga, il governatore della Regione che ha praticamente brandizzato i due quotidiani del gruppo Gedi tra martedì e mercoledì con ben 17 spazi pubblicitari acquistati per promuovere le bellezze del Nord est: da Udine a Cividade e Lignano Sabbiadoro. Solo che Fedriga è un esponente della Lega, partito al quale le posizioni di Libero sono sempre state vicine. Che però da questa operazione pubblicitaria, foraggiata con fondi della Regione Friuli Venezia Giulia, è rimasto tagliato furo. “Parliamo di centinaia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) LadelVenezia Giulia sulle pagine die dellaha fatto perdere completemente le staffe ad Alessandro. Il direttore diè inviperito nei confronti di Massimiliano, il governatore della Regione che ha praticamente brandizzato i due quotidiani del gruppo Gedi tra martedì e mercoledì con ben 17 spazi pubblicitari acquistati per promuovere le bellezze del Nord est: da Udine a Cividade e Lignano Sabbiadoro. Solo cheè un esponente della Lega, partito al quale le posizioni disono sempre state vicine. Che però da questa operazione pubblicitaria, foraggiata con fondi della RegioneVenezia Giulia, è rimasto tagliato furo. “Parliamo di centinaia di ...

