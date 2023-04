Studio Supernova, road to PLAY 2023 (Di giovedì 20 aprile 2023) PLAY 2023 per tutte/i ! : Dal sanguinario Yucatan ai colorati aquiloni di Kites; dal bucolico Giappone di Rosso di Sera fino agli Inferni dei Corti & Colti; fino a 6 giocatori con Code in Fiamme, solo in 2 con District Noir. Studio Supernova si presenta al PLAY 2023 con una formazione varia e di alta qualità. Sarà in dimostrazione Splito, appena uscito nei negozi, gioco in cui si condivide tutto, tranne la vittoria. Un gioco di draft in cui bisogna collaborare coi giocatori vicini per creare delle zone che valgano più punti possibile…ma i punteggi di ciascun giocatore sono personali e determinati dalle due zone ai suoi lati, quindi ci sarà un solo vincitore! Splito – PH Studio SupernovaCode in Fiamme, nuovo titolo light della serie pocket ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 aprile 2023)per tutte/i ! : Dal sanguinario Yucatan ai colorati aquiloni di Kites; dal bucolico Giappone di Rosso di Sera fino agli Inferni dei Corti & Colti; fino a 6 giocatori con Code in Fiamme, solo in 2 con District Noir.si presenta alcon una formazione varia e di alta qualità. Sarà in dimostrazione Splito, appena uscito nei negozi, gioco in cui si condivide tutto, tranne la vittoria. Un gioco di draft in cui bisogna collaborare coi giocatori vicini per creare delle zone che valgano più punti possibile…ma i punteggi di ciascun giocatore sono personali e determinati dalle due zone ai suoi lati, quindi ci sarà un solo vincitore! Splito – PHCode in Fiamme, nuovo titolo light della serie pocket ...

