Stroili Oro | la nuova collezione gioielli da uomo

Leggi su moltouomo

(Di giovedì 20 aprile 2023) Arriva daOro ladapensata anche per gli appassionati degli orologi che non cercano qualcosa di luxury per le occasioni speciali, ma un orologio glamour da usare tutti i giorni con una firma che ne garantisca la qualità. Laè perfetta per trovare un’idea regalo che si adatta a lui dal carattere dolce, socievole e alla mano. Anche chi ha grinta da vendere troverà nella lineadaunavariegata con accessori che non passano inosservati e che si possono indossare anche nella routine. Quali sono le novità dellae come sceglieree orologiOro da ...