Strage in Yemen, fuga dall'evento benefico: 78 morti nella calca (Di giovedì 20 aprile 2023) Sono almeno 78 le vittime della calca scatenata dalla fuga da un evento di beneficenza di distribuzione di aiuti finanziari nella capitale dello Yemen, Sanaa. Lo riferiscono le autorità dei ribelli Houti. La calca si è creata nella Città Vecchia, nel centro di Sanaa, quando centinaia di poveri si sono riuniti all'evento organizzato da commercianti senza coordinamento con le autorità locali, secondo il Ministero degli Interni gestito dagli Houthi. Il ministero ha detto che decine di feriti sono stati portati negli ospedali vicini. Il Ministero degli Interni gestito dagli Houthi ha dichiarato di aver arrestato due organizzatori e che era in corso un'indagine. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Sono almeno 78 le vittime dellascatenatada undi beneficenza di distribuzione di aiuti finanziaricapitale dello, Sanaa. Lo riferiscono le autorità dei ribelli Houti. Lasi è creataCittà Vecchia, nel centro di Sanaa, quando centinaia di poveri si sono riuniti all'organizzato da commercianti senza coordinamento con le autorità locali, secondo il Ministero degli Interni gestito dagli Houthi. Il ministero ha detto che decine di feriti sono stati portati negli ospedali vicini. Il Ministero degli Interni gestito dagli Houthi ha dichiarato di aver arrestato due organizzatori e che era in corso un'indagine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mauriziocanetta : #permattinieri ???????? Patriot tedeschi consegnati a Kiev. Attacchi russi su Odessa e Zaporizha. ???? Sudan. Civili in f… - giu33liana : #FacciamoStoria Dal 2015 #ArabiaSaudita con appoggio #USA ha invaso #Yemen per far STRAGE di #Houthi, #sciiti ye… - Marilena8016 : RT @lisameyerildra1: L’Italia vende armi e addestramento ad una monarchia oscurantista che ha raso al suolo lo Yemen scatenando la più grav… - WebNewsRetweet : RT @lisameyerildra1: L’Italia vende armi e addestramento ad una monarchia oscurantista che ha raso al suolo lo Yemen scatenando la più grav… - plowiue : RT @lisameyerildra1: L’Italia vende armi e addestramento ad una monarchia oscurantista che ha raso al suolo lo Yemen scatenando la più grav… -