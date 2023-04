Strage in Yemen a fine Ramadan | 85 morti schiacciati nella calca

, un evento di beneficenza, con la distribuzione di soldi, cibo, acqua e vestiti: migliaia di persone che si accalcano per ricevere qualcosa e finisce incon 85 morti . Molte donne e ...Secondo quanto dichiarato dal capo del Comitato rivoluzionario supremo degli Huthi, al potere in, la calca è la conseguenza del sovraffollamento in un luogo angusto. E' stato formata una ...Nel luogo dellaormai svuotato dalla folla, i video trasmessi dalla televisione mostrano ... La guerra civile Nelloè in corso da quasi 9 anni una guerra civile che ha provocato quella che ...

Strage in Yemen a fine Ramadan, 85 morti nella calca AGI - Agenzia Italia

La tragedia è avvenuta nello Yemen, nel quartiere di Bab al-Yemen della capitale Sana'a, nel corso di un evento benefico organizzato dai commercianti della zona. Oltre 300 le persone rimaste ferite, t ...Tra le vittime ci sono anche donne e bambini. Il ministero degli Interni ha dichiarato che i feriti sono stati trasportati negli ospedali e i responsabili arrestati. La tragedia è avvenuta al termine ...