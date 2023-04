Strage di Erba | Olindo Romano scrive dal carcere | «Io e Rosa non c’entriamo niente | immagino un futuro libero con lei»

(Di giovedì 20 aprile 2023) Nei giorni in cui la verità processuale sulladisembra essere messa per l’ennesima volta in dubbio, a rompere il silenzio ora è uno dei due protagonisti della tragica vicenda,. «Lo voglio ribadire ancora una volta: io econ ladinon»,l’uomo in una lettera. Condannato all’ergastolo con la moglieBazzi per l’omicidio di Raffaella Castagna, del figlio Youssef, della madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini,si rivolge a Marco Oliva, conduttore della trasmissione Iceberg su Telelombardia. «Spero che la nostra richiesta venga accolta», continua l’uomo riferendosi alla decisione, prima del ...

