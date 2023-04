Stop alle caldaie a gas per il risparmio energetico: la nuova stangata dell'Ue? (Di giovedì 20 aprile 2023) La bozza di modifica della direttiva sulle caldaie in Europa lascia pensare che ben 19 milioni di queste debbano essere sostituite in Italia e dall'1 gennaio 2029 non si possano più vendere quelle a gas Leggi su ilgiornale (Di giovedì 20 aprile 2023) La bozza di modificaa direttiva sullein Europa lascia pensare che ben 19 milioni di queste debbano essere sostituite in Italia e dall'1 gennaio 2029 non si possano più vendere quelle a gas

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProfMBassetti : Secondo l’#UNICEF, 67 milioni di #bambini sono rimasti privi di vaccini salvavita nel periodo 2020-21 a causa dello… - Agenzia_Ansa : Sono 97 le vittime degli scontri in Sudan tra le forze armate e le Forze di supporto rapido (Rsf). I feriti sono de… - crotoneok : ? Crotone, stop alle macchine sul lungomare non solo in questo fine settimana - SAntiogu : RT @SAntiogu: inoltre STOP alle invasioni di massa da un Paese all'altro. i risultati sono disastrosi e non voglio fare l'elenco qui'. - SAntiogu : inoltre STOP alle invasioni di massa da un Paese all'altro. i risultati sono disastrosi e non voglio fare l'elenco qui'. -