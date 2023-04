Stoltenberg a sorpresa a Kiev, Cremlino: Ucraina nella Nato serio pericolo (Di giovedì 20 aprile 2023) Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg è in visita a sorpresa a Kiev alla vigilia della riunione del gruppo di contatto per l'Ucraina a Ramstein, in Germania, dove si discuterà di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) Il segretario generale dellaJensè in visita aalla vigilia della riunione del gruppo di contatto per l'a Ramstein, in Germania, dove si discuterà di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SanMarino_RTV : A Kiev oggi la visita del Segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg. Non si è fatta attendere l… - guiodic : RT @capitanharlock2: Quindi noi dovremmo credere: 1- che tutti fanno i turisti a sorpresa presentandosi in un paese in guerra senza dirlo… - capitanharlock2 : Quindi noi dovremmo credere: 1- che tutti fanno i turisti a sorpresa presentandosi in un paese in guerra senza dir… - Piergiulio58 : La visita a sorpresa a Kiev del capo della NATO Stoltenberg: 'omaggio ai caduti' nel centro città. - TuttoQuaNews : RT @RaiNews: 'La visita del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg oggi in Ucraina è la prima dall'invasione della Russia dello sc… -